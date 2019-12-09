2.8 مليون زائر بريطاني إلى الخليج بحلول 2024

أشار التقرير الصادر عن معرض سوق السفر العربي 2020 إلى أن عدد الزوار القادمين من المملكة المتحدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع بنسبة 22% بين عامي 2018 و2024، مدفوعاً بزيادة عدد المسارات والرحلات الجوية المباشرة بين الوجهتين، وتوافر العروض والخصومات على أسعار تذاكر الطيران، وتزايد عدد المسافرين بهدف الترفيه.

وبحسب البحث الصادر عن كوليرز إنترناشيونال شريك الأبحاث الرسمي لمعرض سوق السفر العربي الذي يقام في الفترة ما بين 19 إلى 22 أبريل 2020 في مركز دبي التجاري العالمي، فإنه من المنتظر أن تستقبل دول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.8 مليون زائر بريطاني بحلول عام 2024، أي بزيادة 500,000 زائر عن عام 2018.

في هذا السياق، أظهرت الأرقام الصادرة عن معرض سوق السفر العربي 2019 ارتفاع عدد المندوبين والعارضين والزوار المهتمين بممارسة الأعمال التجارية وإبرام الصفقات مع المملكة المتحدة بنسبة 5%.

الإمارات.. الوجهة المفضلة للبريطانيين

وفي هذا السياق، قالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط دانييل كورتيس: "من المتوقع أن تحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكثر الوجهات المفضلة في المنطقة للزوار البريطانيين، حيث تستعد لاستقبال نحو 2.23 مليون زائر بريطاني عام 2023، تليها المملكة العربية السعودية بواقع 251,000 زائر، ثم عُمان 165,000 ويأتي خلفها كل من البحرين والكويت بـ 159,000 و5000 زائر على التوالي".

ومن المنتظر أن يولّد هذا الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار البريطانيين إلى المنطقة عائدات مالية في قطاع السياحة والسفر تقدر بنحو 6.3 مليار دولار بحلول عام 2024، بزيادة قدرها 34% عن عائدات عام 2018، ودائماً حسب البيانات الصادرة عن كوليرز إنترناشيونال.

70 مليار دولار حجم الإنفاق السياحي

بناءً عليه، وصل حجم الإنفاق السياحي في دول مجلس التعاون إلى 70.2 مليار دولار العام الماضي، وكان متوسط إنفاق السائح البريطاني أعلى بنحو 27% من متوسط إنفاق السياح الآخرين القادمين إلى منطقة الخليج من مختلف أنحاء العالم.

في هذا الإطار، شهدت البحرين عام 2018 أعلى معدل إنفاق للسائح البريطاني في الزيارة الواحدة بواقع 3,298 دولار، ثم جاءت خلفها المملكة العربية السعودية بواقع 2,047 دولار، تليها مباشرةً دولة الإمارات حيث وصل معدل إنفاق السائح البريطاني للرحلة الواحدة إلى 2,020 دولار، يأتي بعدها الكويت وسلطنة عمان بمقدار 1,077 و945 دولار على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن سوق السفر العربي يعتبر من أبرز الأحداث في قطاع السياحة والسفر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب رأي أبرز المتخصصين في هذا القطاع، وقد استقبلت دورة عام 2019 نحو 40,000 متخصص في قطاعات السفر والسياحة والضيافة من 150 دولة. كما شهد المعرض مشاركة أكثر من 100 جهة عارضة جديدة، وسجل أكبر مشاركة في تاريخه من قارة آسيا.