هيلتون تستهدف إدارة 24 فندقاً في مصر بحلول 2024

قال مهاب غالي نائب رئيس العمليات بمجموعة هيلتون في مصر وشمال إفريقيا إن المجموعة تريد الوصول بعدد الفنادق التي تديرها في مصر إلى 24 فندقا بحلول 2024، ارتفاعا من 16 فندقا حاليا.

وكان غالي يتحدث اليوم الثلاثاء خلال مناسبة للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس المجموعة التي تدير حوالي ستة آلاف فندق في أنحاء العالم تحت 17 علامة تجارية.

ويعد قطاع السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري ومصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي وفرص العمل لملايين المصريين. ويشهد القطاع انتعاشا بعد أن تضرر بشدة لسنوات جراء الاضطراب السياسي الذي أعقب انتفاضة 2011.