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هيلتون تستهدف إدارة 24 فندقاً في مصر بحلول 2024

المصدر: القاهرة - رويترز
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قال مهاب غالي نائب رئيس العمليات بمجموعة هيلتون في مصر وشمال إفريقيا إن المجموعة تريد الوصول بعدد الفنادق التي تديرها في مصر إلى 24 فندقا بحلول 2024، ارتفاعا من 16 فندقا حاليا.

وكان غالي يتحدث اليوم الثلاثاء خلال مناسبة للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس المجموعة التي تدير حوالي ستة آلاف فندق في أنحاء العالم تحت 17 علامة تجارية.

ويعد قطاع السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري ومصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي وفرص العمل لملايين المصريين. ويشهد القطاع انتعاشا بعد أن تضرر بشدة لسنوات جراء الاضطراب السياسي الذي أعقب انتفاضة 2011.

كلمات دالّة

#سياحة, #فنادق, #مصر

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