أبوظبي تطلق شركة جديدة للطيران الاقتصادي بالنصف الثاني 2020

أعلنت أبوظبي التنموية القابضة، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاق مبدئي مع Wizz Air، أكبر شركة طيران اقتصادي في وسط وشرق أوروبا، لإطلاق شركة جديدة للطيران الاقتصادي، مقرها أبوظبي.

وسيتم تأسيس شركة الطيران الجديدة في إطار شراكة مع Wizz Air، إذ يتوقع أن تدشن الناقلة رحلاتها خلال النصف الثاني من العام 2020، لتصل إلى أسواق في أوروبا ومناطق أخرى، من خلال أسطول طائرات من طراز "إيرباص إيه 321 نيو"، الأكثر كفاءة على مستوى العالم، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وأضافت ويز إير، التي تتخذ من بودابست مقرا وتعد واحدة من أكبر شركات الطيران منخفض التكلفة في وسط وشرق أوروبا، أن شركتها الجديدة تهدف إلى إتاحة رحلات من أوروبا إلى الشرق الأوسط، وفي المدى البعيد إلى شبه القارة الهندية وإفريقيا أيضا.



وقال يوجيف فارادي الرئيس التنفيذي لويز إير القابضة في بيان "نعتقد أن شركة الطيران الجديدة لديها القدرة على أن تصبح لاعباً مهماً في المنطقة".

وتسير ويز إير، التي تنطلق رحلاتها إلى 44 دولة، رحلات من مدن أوروبية إلى دبي منذ 2013.



وسيتم تأسيس ويز إير أبوظبي عبر مشروع مشترك مع شركة أبوظبي التنموية القابضة.



وقالت ويز إير في بيانها إن ويز إير أبوظبي، بأسطولها من طائرات إيرباص إيه321 نيو، ستتمكن من الوصول إلى أسواق بها 5 مليارات عميل محتمل في أنحاء أوروبا وأبعد منها.