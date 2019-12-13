إياتا: 4.5 مليار مسافر في 2019

كشف «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)» عن توقعاته بتحقيق قطاع النقل الجوي العالمي صافي أرباح بقيمة 29.3 مليار دولار أميركي خلال عام 2020، الأمر الذي يمثل تحسناً ملحوظاً بالمقارنة مع القيمة المتوقعة لعام 2019 والبالغة 25.9 مليار دولار؛ والتي جرى تخفيضها خلال شهر يونيو (حزيران) عن 28 مليار دولار المتوقعة سابقاً.

وسيمثل 2020 في حال النجاح بالوصول إلى ذلك الرقم، العام الحادي عشر على التوالي الذي يحقق خلاله قطاع النقل الجوي معدل أرباح صافية إيجابياً.

وتشمل أبرز محاور الأداء المتوقعة خلال عام 2020 النقاط التالية:

- يُتوقع أن يبلغ العائد على رأس المال المستثمر نسبة 6.0%، بارتفاع عن النسبة المتوقعة في 2019 والتي تبلغ 5.7%.

- من المتوقع ارتفاع هامش الربح الصافي بنسبة 3.4 في المائة، بزيادة على نسبة 3.1% عام 2019.

- تشير التوقعات إلى ارتفاع إيرادات القطاع الإجمالية لتصل إلى 872 مليار دولار، بارتفاع بنسبة تزيد على 4.0% فوق 838 مليار دولار المسجلة عام 2019.

- تفيد التوقعات بزيادة تكاليف العمليات ضمن القطاع بنسبة 3.5%، لترتفع من 796 مليار دولار عام 2019 إلى 823 مليار دولار عام 2020.

- من المتوقع ارتفاع أعداد المسافرين إلى 4.72 مليار مسافر، ما يمثل زيادة بنسبة 4.0% على الرقم المسجل عام 2019 والبالغ 4.54 مليار مسافر.

- تشير التوقعات إلى انتعاش معدل أطنان الشحن المنقولة لتصل إلى 62.4 مليون طن، بزيادة بنسبة 2.0% على 61.2 مليون طن المسجلة عام 2019 والتي مثلت المعدل الأكثر انخفاضاً منذ أعوام.

- سيسهم النمو الاقتصادي القوي في دعم نمو حركة المسافرين (التي تُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) بنسبة 4.1%، وهو معدل مساوٍ تقريباً لنظيره الخاص بعام 2019 (والبالغ 4.2%)، إلا إنه يبقى أقل من الاتجاهات السابقة.

- من المتوقع أن يبلغ متوسط الربح الصافي عن كل مسافرٍ 6.20 دولار، بالمقارنة مع 5.70 دولار عام 2019.