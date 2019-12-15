4 مدن سعودية بقائمة أهم 100 مدينة سياحية عالمية

أعلنت مؤسسة "يورومونيتور العالمية"، اختيار 4 مدن سعودية بين قائمة أهم 100 مدينة سياحية على مستوى العالم، وذلك وفقاً لأرقام الزائرين خلال العام الماضي.

وأشارت المؤسسة المتخصصة في دراسة وتحليل الأسواق، إلى أن الدراسة على أكثر من 400 مدينة حول العالم على أساس أعداد السائحين الوافدين خلال عام 2018.

ومن بين 8 مدن عربية اختارتها المؤسسة، استحوذت السعودية على 4 منهم، حيث تضمنت القائمة، العاصمة المقدسة "مكة المكرمة" والتي حلت في المركز الثاني عربياً والـ 20 عالمياً، وبلغ عدد زائريها نحو 9.833 مليون زائر خلال العام الماضي.

كما تضمنت القائمة "المدينة المنورة"، والتي جاءت في المركز الثالث عربياً والـ 23 عالمياً، وبلغ عدد زائريها 9.820 مليون، تلتها مدينة الرياض والتي جاءت في المركز الخامس عربيًا والـ 49 عالميًا، بعدد زائرين بلغ خلال العام الماضي نحو 5.451 مليون. أما رابع مدينة سعودية تضمنتها القائمة فكانت مدينة الدمام، والتي احتلت المركز السادس عربيًا والـ 64 عالميًا، وبلغ عدد زائريها خلال العام 2018 نحو 3.588 مليون.

وأوضح التقرير أن اختيار أفضل 100 مدينة سياحية تم بناء على تفوقها المستمر فى زيادة أعداد السائحين الوافدين إليها من مختلف دول العالم، حيث تصبح السياحة حافزًا للابتكار، بالإضافة إلى كونها محركًا للتقدم الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار إلى أن المدن تُعتبر مدخلا إلى الاقتصادات، حيث يؤدى التطور المستمر للمدن إلى تغيير طريقة تفاعل السائحين مع المدن وتجربتها، وكذلك نوع السائحين الذين يتم جذبهم إلى المدينة.

وعن المدن العربية التى جاءت فى القائمة فقد تصدرتها مدينة دبي الإماراتية والتي حلت بالمركز الأول عربياً والسابع عالمياً، حيث بلغ عدد زوارها نحو 16.328 مليون زائر خلال العام الماضي. كما جاءت العاصمة الإماراتية "أبوظبي" في المركز الثامن عربياً والـ 94 عالمياً، والتي بلغ عدد زوارها خلال العام الماضي نحو 2.5 مليون زائر.

ووفقاً للتقرير، فقد حصلت القاهرة على المركز الـ 42 عالمياً في هذا التصنيف متقدمة بذلك 5 مراكز عن الفترة من 2013 وحتى 2018، كما حصلت على رابع أفضل مقصد سياحى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، متقدمة بذلك 18 مركزاً عن الفترة من عام 2013 وحتى العام الماضي.

وأوضح التقرير أن مدينة الغردقة المصرية استطاعت الوصول إلى قائمة أفضل 100 مدينة سياحية في العالم هذا العام، حيث تقدمت بشكل كبير بمقدار 45 مكاناً لتحتل المرتبة 82 ويعزو ذلك إلى تحسين البنية التحتية، مثل تجديد المبنى 2 في المطار الدولي والاستثمار في قطاع الفنادق، كما أنه من المتوقع أن تشهد المدينة نمواً يزيد عن 41% خلال عام 2019، مما سيؤدي إلى ارتفاع تصنيفها.