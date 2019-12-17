بوينغ تسقط "737 ماكس" من حساباتها.. والطيران العالمي تحت الضغط

بعد أن كانت تعتبر أيقونتها وطفلتها المدللة للعقد الحالي، أسدلت بوينغ لصناعة الطيران الستار وأوقفت إنتاج طائراتها من طراز 737 ماكس بشكل مؤقت على الأقل بعد حادثين مماثلين لنفس الطراز خلال فترة لا تتجاوز 5 أشهر.

من المتوقع أن يتأثر قطاع الطيران العالمي سلباً بقرار شركة بوينغ وقف إنتاج طائراتها من طراز 737 ماكس بشكل مؤقت الشهر المقبل، ما يضع ضغوطا على الشركة بالإضافة إلى شركات الطيران العالمية لإيجاد حلول للأزمة.

تنعكس أهمية هذا الطراز على أعمال الشركة نتيجة للطلبات الكبيرة من شركات الطيران العالمية.

فقد تجاوز عدد طلبات الشراء لهذا الطراز أكثر من 4700 طائرة.

ويبدأ سعر الطائرة من هذا الطراز بـ75 مليون دولار، ويصل إلى 135 مليون دولار.

موضوع يهمك تخطط شركة "بوينغ" الأميركية العملاقة لتعليق إنتاج طائراتها من طراز (737 MAX) أو خفض الكميات التي تنتجها من هذا الطراز... "بوينغ" تتجه لقرار مفاجئ بشأن ماكس 737 بعد سلسلة الكوارث شركات

مع العلم أن خسائر بوينغ بعد وقف تحليق هذا الطراز منذ مارس الماضي بعد حادثي تحطم طائرتين وصل إلى 9 مليارات دولار حتى الآن.

لم تؤثر أزمة الطراز ماكس على بوينغ فقط، بل تتعداها لتصل شركات الطيران العالمية التي قامت بطلبيات من هذا الطراز والتي وصلت إلى 80 شركة.

وتواجه بوينغ وشركات الطيران العالمية معضلتين في الوقت الحالي، استبدال الطلبيات الكبيرة بالإضافة إلى إيجاد حل للطائرات المسلمة والمعلقة عن الطيران منذ مارس الماضي والتي وصل عددها إلى 387 طائرة، مما يضع ضغطا مالياً كبيراً على بوينغ بعد إسقاطها الطائرة ... من حساباتها.

تتصدر هذه الشركات SOUTHWEST AIRLINE الأميركية بـ280 طائرة، تسلمت 31 طائرة منها فقط.

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وتأتي شركة FLYDUBAI في المركز الثاني بطلبية بـ251 طائرة من طراز 737 ماكس.

لتأتي شركةLion air المنكوبة بأحد حادثين لهذا الطراز ثالثا من حيث أكبر الطلبيات بـ200 طائرة.