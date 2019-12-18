صدق أو لا تصدق.. ليلة بفندق في دبي بـ30 ألف دولار

مع قرب احتفالات أعياد رأس السنة ارتفعت أسعار حجز الفنادق في دبي، لتصل إلى أرقام قياسية.

إذ بلغ سعر حجز جناح في أحد فنادق دبي خلال ليلة رأس السنة 109 آلاف درهم، بما يعادل 30 ألف دولار أميركي، وسط زيادة الطلب على الفنادق في الإمارة التي تكتظ بالسياح خلال الاحتفالات ببدء العام الجديد.

وبلغت نسبة الإشغالات 99% في الغرف الفندقية التي عرضتها مواقع شبكية متخصصة في الحجوزات الفندقية لليلة رأس السنة، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وتخطت أسعار الإقامة في أجنحة رئاسية وأخرى بانورامية في فنادق على "شاطئ جميرا" حاجز 24.5 ألف دولار لليلة رأس السنة، فيما تراوحت أسعار حجز غرفة فاخرة بفنادق الخمس نجوم بين 4 آلاف و7.6 ألف درهم لليلة الواحدة فقط.

ويقول مسؤولو فنادق إن أغلب حجوزات الفنادق في دبي تأتي من سياح من فنادق خارجية، إذ تعتبر الإمارة من أبرز وأشهر الوجهات السياحية لاحتفالات العام الجديد على الصعيد العالمي.

وارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية أكتوبر 2019، ليصل إلى 122.185 ألف غرفة، مقارنة بـ 113.509 ألف غرفة بنهاية أكتوبر 2018، تمثل نموا نسبته 7.64%.