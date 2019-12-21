وصول أولى رحلات الطيران الفرنسية إلى شرم الشيخ

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، عن مصدر بشركات السياحة، تأكيده وصول أول رحلة طيران فرنسية إلى مطار شرم الشيخ الدولي بعد توقف سنوات.

وذكرت الوكالة نقلا عن المصدر العامل بشركات السياحة، أن فرنسا ستستأنف رحلاتها إلى شرم الشيخ بمعدل رحلة أسبوعيا مع توقع زيادة أعداد السائحين الفرنسيين وعدد الرحلات في بداية الموسم السياحي المقبل.

وكان مطار شرم الشيخ، استقبل الخميس الماضي أولى الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، بعد قرار الحكومة البريطانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مدينه شرم الشيخ، وعلى متنها 110 راكباً إلى مطار شرم الشيخ.