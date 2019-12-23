السعودية للخدمات الأرضية توقع عقد مناولة مع طيران الجزيرة

وقعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية مع طيران الجزيرة عقد تقديم خدمات المناولة الأرضية لرحلاتها القادمة والمغادرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة والمحطات الداخلية.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، الكابتن فهد سندي.

يُذكر أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية بمعايير عالمية، تقدم خدماتها في 28 مطاراً بالمملكة العربية السعودية لأكثر من 100 شركة طيران محلية ودولية.