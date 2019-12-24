بعد 30 عاماً.. كلارك يودع "طيران الإمارات" في يونيو

قالت طيران الإمارات إن تيم كلارك رئيس الشركة سيتقاعد بنهاية يونيو حزيران 2020 بعد أكثر من 3 عقود في الشركة التي تسيطر عليها الدولة ساعد خلالها في تحويل دبي إلى أحد مراكز السفر الرئيسية في العالم. وكان كلارك تولى منصبه الأخير منذ 16 عاماً.

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وقال الشيح أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات اليوم الثلاثاء في مذكرة داخلية للموظفين، اطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء إن كلارك سيواصل العمل مع الشركة كمستشار.

وأكدت متحدثة باسم طيران الإمارات في رسالة بالبريد الإلكتروني تقاعد كلارك.

وكان كلارك (70 عاما) قد انضم إلى الشركة كعضو مؤسس في 1985 بعد أن عمل في السابق في طيران الخليج وكالدونينان إيروايز.

وأشاد الشيخ أحمد، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة منذ نشأتها، بكلارك لما قام به من دور محوري في نجاح طيران الإمارات وبروز دبي كمركز طيران عالمي.

وقال في المذكرة "إنجازاته كثيرة جدا بحيث يصعب حصرها، لكنها كلها ستبقى في الذاكرة".

وحققت طيران الإمارات أرباحا على مدار الواحد وثلاثين عاما الماضية، وكان لها دور حيوي في وضع دبي على الخارطة وتحويلها إلى مركز عالمي للمال والسياحة.

ووفقا لموقعها الإلكتروني، فإن طيران الإمارات تم تدشينها في 1985 بطائرات مستأجرة من الخطوط الجوية الباكستانية، وتشغل اليوم أسطولا من 270 طائرة إلى 159 وجهة.

ونقلت ما يقارب 60 مليون راكب في سنتها المالية الماضية، وتشغل أكبر أسطول منفرد من طائرات إيرباص إيه 380 العملاقة.

ومركز طيران الإمارات، مطار دبي الدولي، هو أحد المطارات الأكثر ازدحاما في العالم بركاب الرحلات الدولية منذ 2014 عندما تجاوز مطار هيثرو بلندن.

ويرحل كلارك بينما طيران الإمارات تشرع في استراتيجية جديدة للنمو مع قيامها بإخراج طائرات إيه 380 الأقدم من الخدمة والبدء في تسلم طائرات ايرباص إيه350 الأصغر حجما وطائرات بوينج 787 التي طلبت شراءها هذا العام.