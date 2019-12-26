قفزة بعائدات السياحة.. والاستثمارات الأجنبية تنتعش في مصر

أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، ارتفاع إيرادات قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 6.6% على أساس سنوي.

وأوضح تقرير أصدره "المركزي المصري"، أن متحصلات السفر أو "إيرادات السياحة بشكل عام"، سجلت نحو 4.19 مليار دولار خلال الفترة من شهر يوليو وحتى نهاية نهاية شهر سبتمبر الماضيين، مقابل نحو 3.93 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة تبلغ نحو 0.26 مليار دولار بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 6.61%.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع مدفوعات السفر خلال الفترة لتسجل نحو 955 مليون دولار بثلاث أشهر بنهاية سبتمبر، مقابل 717 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة تبلغ نحو 238 مليون دولار بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 33.2%.

وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية في مصر، كشفت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 66.2% بزيادة بلغت نحو 937.2 مليون دولار، على أساس سنوي.

وأوضح "المركزي المصري" أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ نحو 2.35 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.41 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجع ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي خلال الفترة إلى زيادة إجمالي التدفق للداخل بنحو 1.1 مليار دولار، ليسجل 4.3 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة تبلغ نحو 28.12%.

وأظهرت بيانات "المركزي المصري" أن صافي التدفق للداخل ارتفع كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال بمقدار 837.9 مليون دولار لتسجل نحو 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمارات في قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار ليسجل ما قيمته 744.2 مليون دولار.

في المقابل، ارتفع إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى الخارج بنحو 107.3 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل نحو 1.9 مليار دولار، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.