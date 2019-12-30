"الرياض ريت" يفتتح فندقاً جديداً في الخبر

أعلنت شركة الرياض المالية، اليوم الاثنين، عن الافتتاح الأولي لفندق أسكوت كورنيش الخبر، التابع لصندوق الرياض ريت، الذي يحتوي على شقق فندقية بالإضافة إلى نادٍ رياضي وقاعات اجتماعات ومطعم متكامل، ومرافق خدمية أخرى.

وأشارت الشركة، في بيان لسوق المال السعودية "تداول"، إلى أنه من المزمع افتتاح وتشغيل الفندق في النصف الثاني من عام 2020، متوقعة أن ينعكس التشغيل التجاري الكامل للفندق إيجابياً بشكل عام على نتائج الصندوق.

وأوضحت الشركة، أن التعاون مع شركة أسكوت العاليمة باعتبارها إحدى أكبر الشركات المشغلة للشقق الفندقية الفاخرة ليساعد هدف الصندوق المتمثّل في تحقيق عوائد دورية لملاكي الوحدات بصندوق الرياض ريت، بالإضافة إلى إقامة وجهة رائدة في منطقه الكورنيش في مدينة الخبر.

ومن المتوقع أن يستفيد فندق اسكوت كورنيش الخبر من موقعه المتميز، والمركزي وقربه من عدد من الشركات والوجهات السياحية، متضمناً مستشفى الدكتور سليمان الحبيب.