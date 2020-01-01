6 سفن سياحة عالمية ترسو بدبي في يوم واحد

تواصل دبي تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد للسياحة البحرية، حيث استقبلت يوم الأحد الماضي 6 سفن سياحية دفعة واحدة، ورست السفن في محطة المسافرين بميناء راشد، وتم التعامل مع 60 ألف زائر.

والسفن الست بحسب صحيفة البيان هي كل من : «ماين شيف 5» التابعة لـ«تي يو أي كروزيس»، و«هواريزون» لـ«بولمانتور كروزيس»، و«إم إس سي ليريكا» لـ«إم إس سي كروزيس»، و«كارنيكا»، لـ«جاليش كروزيس»، بالإضافة إلى سفينتين سياحيتين تابعتين لمشغلين عالميين ترسو للمرّة الأولى في دبي هما «كوستا دياديما» لـ«كوستا كروزيس»، و«جول أوف ذا سيز» لـ«رويال كاريبيان».

ومن المقرر أن تستقبل محطة المسافرين بميناء راشد خلال هذا الموسم أيضاً، 5 سفن سياحية في يوم في 10 مناسبات، وكذلك 6 سفن في يوم واحد على فترتين.

ومنذ افتتاحه في 2014، استقبل مبنى حمدان بن محمد للمسافرين أكثر من 2,3 مليون زائر. وفي أبريل، فاز ميناء راشد بجائزة أفضل محطة لسفن الرحلات السياحية في الشرق الأوسط للمرة الـ12 على التوالي ضمن جوائز السفر العالمية 2019. كما فاز الميناء بجائزة أفضل ميناء للسفن السياحية في العالم للعام الـ11 على التوالي منذ 2008.

وتخضع محطة المسافرين بميناء راشد حالياً لأعمال توسعة لتحسين قدراتها من خلال منطقة ترفيه عالمية المستوى تحاكي التراث الثقافي الرائع لدبي. كما يتم العمل على توفير خدمات رصيف محسنة لأصحاب اليخوت الخاصة ممن يرغبون بالرسو في دبي.