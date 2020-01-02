دبي تستقبل 2020 بنشاط سياحي استثنائي

شهدت المرافق السياحية والمنتجعات والفنادق ومراكز التسوق والمطاعم في دبي نشاطاً غير مسبوق في ظل تدفق نحو مليوني زائر من جميع أنحاء العالم إلى دبي للاحتفال بالعام الجديد والاستمتاع بالمنتجات السياحية المتنوعة التي تقدمها الإمارة.

وانعكس ذلك إيجاباً على قطاعات اقتصادية عدة، حيث قاربت نسب إشغال الفنادق 100%. كما ارتفع الطلب على السفر إلى دبي ليتراوح بين 90 - 100%، الأمر الذي انعكس على أسعار التذاكر التي شهدت ارتفاعاً كبيراً بالتوازي مع ارتفاع الطلب، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وقالت مصادر عاملة في قطاع السياحة والسفر إن دبي تشهد نشاطاً سياحياً استثنائياً انعكس على إشغال الفنادق والمدن الترفيهية والرحلات الجوية.

وأشارت المصادر إلى أن السياحة الداخلية والخليجية استحوذتا على الحصة الأكبر من التدفقات السياحية التي تعطي مزيداً من الزخم لمختلف القطاعات الاقتصادية خاصة التجزئة والضيافة والمواصلات وغيرها.

وقال شريف الفرم المدير التنفيذي لشركة سيرينتي ترافيل إن النشاط السياحي الذي تشهده دبي خلال الفترة الحالية ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها الفنادق والطيران والمطاعم والتجزئة والمواصلات وغيرها، مشيراً إلى أن نسب إشغال العديد من الفنادق في دبي تتراوح بين 90 - 100%، وتعد الفنادق المطلة والقريبة من منطقة برج خليفة وشارع الشيخ زايد والفنادق الشاطئية الأوفر حظاً، لأنها تستقطب العدد الأكبر من الزوار.

وأوضح الفرم أن مراكز التسوق والمخيمات الصحراوية نجحت هي الأخرى في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار، في ظل ما تقدمه من عروض وفعاليات وخدمات لتتحول إلى وجهات ترفيهية وسياحية متكاملة توفر للعائلات كل ما تحتاج إليه من مطاعم وأماكن للترفيه إضافة إلى عروض التسوق المغرية.

وقال إن النشاط على الأرض رافقه نشاط في الأجواء حيث شهدت رحلات الطيران إشغالاً مرتفعاً من مختلف الوجهات لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الطلب على السفر كان في الاتجاهين، لذلك لاحظنا ارتفاعاً واضحاً في أسعار التذاكر استناداً إلى زيادة معدلات الطلب.