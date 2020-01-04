السعودية تصدر 10 آلاف رخصة نشاط سياحي بعام

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال عام 2019، أكثر من عشرة آلاف رخصة تشمل أنشطة مرافق الإيواء السياحي، ونشاط وكالات السفر والسياحة، ونشاط تنظيم الرحلات السياحية، ونشاط الإرشاد السياحي، ونشاط مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها.

وأكدت الهيئة بحسب صحيفة الاقتصادية أن عدد قرارات العقوبات الصادرة على المنشآت السياحية في عام 2019 بلغ 1268 قرارا، مشيرة إلى أن مجموع مبالغ قرارات العقوبات الصادرة خلال العام الماضي بلغ 12.67 مليون ريال.

وفيما يتعلق بعدد قرارات العقوبات الصادرة على قطاع "الإيواء السياحي" خلال العام الماضي، أوضحت الهيئة أن العدد الفعلي بلغ 564 قرارا، وزعت على كل من منطقة الرياض بـ313 قرارا، والمنطقة الشرقية 30 قرارا، وجدة والعاصمة المقدسة 221 قرارا.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الهيئة، أنه أصبح بإمكان الحاصلين على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو التأشيرة الأوروبية "الشينغن" الدخول إلى السعودية والحصول على تأشيرة الزيارة عن طريق المطارات والمنافذ الأخرى فقط.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك يأتي إكمالا لأعمال إطلاق التأشيرة السياحية، وفتح المملكة أبوابها للعالم، وانسجاما مع ما تضمنه نظام السياحة ولائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، مبينة أن هناك لجنة قائمة برئاسة أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تعمل على تحديد المستهدفات وآلية تطبيق هيكل تأشيرات الزيارة.

والحاصلون على التأشيرة السياحية أو التجارية إلى هذه الدول أصبح بإمكانهم الدخول إلى المملكة والحصول على التأشيرة السياحية عن طريق التأشيرة عند الوصول فقط، ولا تشملهم التأشيرة الإلكترونية.

لكن يشترط أن يكون الزائر للمملكة قد استخدم تأشيرته في زيارة أميركا أو بريطانيا أو أي من دول الشينغن، قبل دخوله إلى المملكة، مضيفا أن "هذه الخطوة تسير ضمن خطوات عدة اتخذتها المملكة من أجل استقطاب السياح من مختلف دول العالم".