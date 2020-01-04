هيئة الترفيه: 11.4 مليون زائر لموسم الرياض

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن مواقع موسم الرياض وشتاء الرياض شهدت 11.4 مليون زائر.

وكانت قد انطلقت فعاليات موسم الرياض، الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول، وتستمر حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2020.

وقال آل الشيخ إن موسم الرياض وفر 34.7 ألف وظيفة مباشرة، و17.3 ألف وظيفة غير مباشرة مع تجاوز الدخل المبدئي المباشر من فعالياته حاجز المليار ريال.

ويشهد الموسم نشاطاً ترفيهياً كبيراً وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات، استهدفت مختلف شرائح المجتمع التي من المتوقع أن تشهد تزايد عدد الزوار للموسم خلال الفترة المتبقية، لما تشهده من فعاليات كبيرة في مختلف المناطق.

وتتنوع فعاليات موسم الرياض، بين الحفلات الجماهيرية، والعروض الحماسية، والحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، والماركات العالمية، إضافة لعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن.

ويصل عدد فعاليات موسم الرياض إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعاً بمساحة 14 مليون متر مربع، ومن أبرز المواقع:

_ الرياض بوليفارد

_ واجهة الرياض

_ معرض الرياض للسيارات

_ رياض ونتر وندرلاند

_ ملاعب الرياض

_ الحي الدبلوماسي

_ المربع

_ الملز

_ وادي نمار

_ نبض الرياض

_ رياض سفاري

_ رياض صحارى.