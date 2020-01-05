دبي الأولى عالمياً بافتتاح 65 فندقاً جديداً هذا العام

تصدرت دبي مدن العالم، ضمن مؤشر المدن الرائدة عالمياً في افتتاح الفنادق الجديدة في العام الجديد، وذلك وفقاً لتقرير "أمريكان إكسبريس، للاجتماعات والفعاليات 2020".

واحتلت دبي المركز الأول عالمياً بافتتاح مزمع لـ65 فندقاً جديداً هذا العام متقدمة على بعض من أكثر المدن عراقة مثل لندن 30، نيويورك 22 تشنجدو 17، أورلاندو 18، ملبورن 1، ناشفيل 15، هانغزو 15، وشنغهاي 12، كما جاءت في صدارة مدن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بفارق 51 فندقاً عن جدة أقرب مدينة لها المزمع افتتاح 14 فندقاً.

ويتوقع مخططو الاجتماعات أن تشهد وفرة الغرف للعام الجاري زيادة طفيفة، بنسبة 0.8% إلى 1.4%، مصحوبة بزيادة أكثر قليلاً في مساحة الاجتماعات المتاحة، بنسبة 0.8% إلى 1.9% بحسب صحيفة البيان.

كما يتوقع أصحاب الفنادق زيادة توافر الغرف بنسبة 3.6% ومساحة الاجتماعات المتاحة بنسبة 2.4%.

ويعتمد هذا التوافر من وجهة نظرهم على نوعية الفندق، حيث إن المؤتمرات والاجتماعات بطبيعة الحال التي لا تزال صلب العمل، غير أن المجموعات السياحية والحوافز الراقية شهدت زيادة كبيرة.

وتخطط مجموعة أكور لافتتاح 4 فنادق ومشاريع مميزة بدبي في العام الجاري، منها فندق إس إل إس دبي للشقق الفندقية، الذي من المنتظر أن يكون واحداً من أطول الفنادق والشقق الفندقية في المنطقة. وفندق 25Hours دبي، وهو أول المنشآت الفندقية في سلسلة أكور من نوعه خارج أوروبا.

وفندق سوفيتل وافي دبي، الذي شارف على الانتهاء، والذي يعد من أكبر الفنادق الفاخرة في الشرق الأوسط.

كما تخطط مجموعة فنادق «راديسون» لافتتاح فندقين وهما «راديسون ريد»، و«راديسون بلو» دبي داماك هيلز، وستشهد دبي افتتاح فندق جديد لمجموعة تايم للفنادق وهو أول فندق من فئة الخمس نجوم، ويضم 277 غرفة وجناحاً. وتعتزم شركة «بيراميزا للفنادق» افتتاح فندق «بيراميزا دبي».