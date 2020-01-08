طيران الإمارات ينفي تحويل مسار طائراته عن المجال الجوي الإيراني

نفت شركة طيران الإمارات تحويل مسار طائراتها بعيدا عن المجال الجويي الإيراني.

كانت طيران الإمارات قد ألغت رحلة من دبي إلى بغداد وأخرى من بغداد إلى دبي صباح اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة الطيران الأميركية، الأربعاء، حظراً على شركات الطيران من التحليق فوق العراق وإيران، وذلك بعد الهجوم الإيراني على قاعدتين أميركيتين في الأنبار وأربيل.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إنها ستحظر على شركات الطيران المدني الأميركية التحليق في المجال الجوي للعراق وإيران وخليج عمان والمياه الفاصلة بين السعودية وإيران بعد أن شنت الأخيرة هجوما صاروخيا على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.

إلى ذلك، حولت كل من كانتاس الأسترالية والخطوط الجوية السنغافورية مسارات جميع الرحلات الجوية لتجنب المجال الجوي العراقي والإيراني.

وانضمت الخطوط الفرنسية والأوكرانية لخطوط الطيران في تعليق جميع رحلاتها في الأجواء الإيرانية والعراقية.