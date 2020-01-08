قرار "عبقري" يتعلق بالسياحة في دبي و"إكسبو 2020".. ما هو؟

أطلق قرار حكومة الإمارات للتأشيرة السياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لكافة الجنسيات تطلعات ملؤها التفاؤل برفع العدد المتوقع للزوار الدوليين لإكسبو 2020 دبي، حيث يتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 25 مليون زيارة خلال فترة فعالياته الممتدة 6 أشهر يتوقع أن يأتي 70% من الزوار من خارج الإمارات.

وفي ظل استحداث التأشيرة المتعددة، ستشرع أبواب التدفق السياحي من أنحاء العالم بالتزامن مع بروز أسواق جديدة مصدرة للسياح، ما ينعكس إيجاباً على آفاق أعداد الزوار الدوليين لأول معرض إكسبو دولي يقام في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وبالتالي تعزز تميز إكسبو 2020 دبي عن الدورات السابقة باستقطاب أعداد أكبر من الزوار من خارج البلد المستضيف.

واعتبرت مصادر سياحية أن توقيت قرار التأشيرة عبقري لتزامنه مع إكسبو، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

موضوع يهمك كشف رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة له على "تويتر"، عن تغيير طرأ على نظام التأشيرات... الإمارات.. تأشيرة سياحية متعددة الدخول لـ5 سنوات لكافة الجنسيات اقتصاد



حلول مبهرة

وقال المتحدث الرسمي ونائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 محمد الأنصاري، إن الحدث العالمي سيعزز من مكانة الدولة السياحية على مستوى العالم عبر استضافة الملايين من الزوار الدوليين في واحد من أعظم المحافل الدولية، في جو يسوده الأمن والسلام والتفاهم والحوار للتعرف على قدرة البشر على إبداع حلول مبهرة تخدم الإنسان ومجتمعه وكوكبه.

وأضاف أن إطلاق التأشيرات المتعددة يمنح الفرصة لآلاف من زوار "إكسبو دبي " إلى تكرار الزيارة للحدث العالمي طوال فترة انعقاده التي تستمر 6 أشهر وتمكينهم من اكتشاف ما تحقق على هذه الأرض الطيبة من نمو ورخاء وإبداع، ومن ثم رؤية قيادتنا الرشيدة والعمل الدؤوب للشعب الإماراتي الأصيل ومساهمة جنسيات العالم التي تعيش على أرضنا الطيبة.

وأضاف أن تسهيل تأشيرات زيارة الإمارات من شأنه أن ينعكس إيجابا على عدد زوار معرض إكسبو والتعرف على الإنجاز الضخم الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع عشرات آلاف من العمال الفنيين، بنينا مدينة متطورة في قلب دبي الجنوب، فيها عدد قياسي من المباني الصديقة للبيئة ذات تصنيف "لييد" الذهبي والبلاتيني للمباني المستدامة.



وجهة عالمية

وثمن محمد الأنصاري تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة، لتكون مدة تأشيرة السياحة 5 أعوام متعددة الاستخدام لكافة الجنسيات بهدف ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية.

وأضاف أن التطور المستمر في التشريعات والخدمات لدى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية يساهم في الحفاظ على مكانة الدولة بيئة جاذبة للسياحة والاستثمار، وإن تحديث نظام التأشيرات يصب في مصلحة إكسبو دبي، حيث سيسهل الزيارة المرتقبة للحدث الأروع في العالم لأكثر من مرة خلال فترة انعقاده، كما سيخدم توجه ترسيخ دولة الإمارات لمكانتها على خارطة الوجهات السياحية العالمية.



خطوات تحفيزية

من جهته، قال نائب الرئيس في مطارات دبي جمال الحاي، إن اعتماد نظام التأشيرات السياحية الجديد لتكون مدة التأشيرة السياحة 5 أعوام يأتي في إطار الخطوات التحفيزية التي تتخذها الجهات المختصة في كل المجالات، وتتركز أهميته في عبقرية التوقيت الذي يأتي بالتزامن مع الاستعدادات التي تجري على قدم وساق لاستضافة فعاليات إكسبو دبي 2020 الحدث العالمي الأكبر على صعيد المنطقة، مشيراً إلى أن القرار سيساهم في سهولة الحركة بالنسبة لزوار إكسبو، وزيادة زخم التدفقات السياحية .

وأضاف أن مطار دبي يحتل المركز الأول عالمياً من حيث عدد المسافرين الدوليين والثالث عالمياً في عدد المسافرين بشكل عام، مشيراً إلى أن مثل هذا القرارات الاستراتيجية ستساهم في زيادة الزخم عبر مطار دبي، وبالتالي في اقترابه من المركز الأول من حيث عدد المسافرين.

وتعد الإمارات وجهة سياحية عالمية مفضلة، بالنظر إلى الخيارات السياحية التي تقدمها، وسيكون لهذا القرار تأثير كبير على زيادة إقبال السياح، ويأتي استكمالاً لجملة القرارات الأخيرة التي اعتمدتها القيادة الرشيدة بهدف تنشيط القطاع.