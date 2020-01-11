مدينة عربية مقصد الأثرياء الأكثر فخامة بالعالم

تصدرت دبي قائمة أكثر مقاصد الأثرياء فخامة في العالم ضمن قائمة نشرتها منصة "Culture Trip" البريطانية، وضمت 16 مقصداً عالمياً، تفوقت الإمارة فيها على بعض من أكثر المقاصد عراقة على غرار لوس أنجلوس، وزيوريخ، وجنيف، وهونغ كونغ، ونيويورك، وباريس، وموناكو، ولندن.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة البيان إلى أن دبي لم تكن قبل ثلاثة عقود فقط سوى مدينة عادية كسائر المدن، فيما أصبحت اليوم، مدينة عصرية صُممت وطورت لتكون وجهة سياحية عالمية ومقصداً لاستضافة كبار الأثرياء.

وقال التقرير إن دبي تحتضن كبرى مراكز التسوق التي تضم كبرى دور الأزياء العالمية، وكذلك يمكن للسائح فيها القيام برحلات يومية على متن اليخوت الفاخرة، والإقامة في أكثر الفنادق رقياً وفخامة، بجانب رحلات السفاري.

ويمثل أفق المدينة على نحو رائع عظمتها الكلية، بما تعج به من العديد من المعالم الفاخرة مثل برج العرب، وناطحات السحاب والأبراج ولا سيما أعلاها في العالم برج خليفة بطوابقه الـ160.

وعلى صعيد متصل، حلت دبي في المركز الثاني في قائمة أفضل عشر وجهات سياحية عالمية في 2020 نشرها حديثاً موقع "ترافل بلاس-كندا".

ويفتتح معرض إكسبو العالمي 2020 في دبي أبوابه في 10 أكتوبر المقبل، حيث يتوقع أن يشهد عروضاً من مختلف دول العالم.

وباعتبار "إكسبو 2020" المعرض العالمي الأول الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط أو إفريقيا أو جنوب آسيا، لذلك فإن المنظمين عازمون على جعله حدثاً أسطورياً.

ويقام المعرض كما أسمته مجلة "فوربس" على مفهوم الذكاء البشري والإنجاز تحت شعار «تواصل العقول - صنع المستقبل».