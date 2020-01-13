اتفاقية شراكة بين "مراس" و"هيلتون" لتشغيل 3 فنادق بدبي

أعلنت شركة "مراس" توقيعها، اليوم الأحد، اتفاقية شراكة مع شركة هيلتون لتشغيل 3 فنادق في دبي.

وبموجب الاتفاقية، تتولى هيلتون تشغيل ثلاثة فنادق تحت اسم هامبتون باي هيلتون دبي السيف، كانوبي باي هيلتون دبي السيف، وفندق السيف التراثي دبي، مجموعة كوريو باي هيلتون بمنطقة السيف تحت علاماتها التجارية، بعد افتتاحهم العام قبل الماضي، وفقا لبيان صحافي للمكتب الإعلامي لحكومة إمارة دبي.

ويحتوي فندق كانوبي باي هيلتون دبي السيف الواقع في قلب مدينة دبي القديمة على 200 غرفة، كما يُوفر فندق السيف التراثي دبي مجموعة كوريو باي هيلتون 190 غرفة، ويحتوي فندق هامبتون باي هيلتون دبي السيف على 150 غرفة.