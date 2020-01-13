"بركان تال" يلغي 240 رحلة جوية إلى الفلبين

ألغت كل من طيران الإمارات والاتحاد للطيران رحلاتهما إلى الفلبين حيث شهد ثوران "بركان تال" إلغاء 240 رحلة إجمالاً بعد إغلاق مطار نينوي أكينو الدولي.

وذكرت "طيران الإمارات" على موقعها الشبكي، أنه يتوافر للمتعاملين خيار تغيير حجوزاتهم حتى سبعة أيام للتذاكر الصادرة في أو قبل 12 يناير 2020، ويمكن لهم إعادة الحجز من خلال الاتصال بمكتب الحجز التابع لـ"طيران الإمارات"، أو وكيل السفر للتعرف إلى الخيارات.

إلى ذلك، قالت الاتحاد للطيران إنه جرى تحويل الرحلة رقم EY428 المتجهة من أبوظبي إلى مانيلا بتاريخ 12 يناير إلى هونغ كونغ، مشيرة إلى مساعدة الضيوف المتأثرين في متابعة سفرهم إلى مانيلا بعد فتح المطار.

وأوضحت الشركة أن رحلتها رقم EY423 المتجهة من مانيلا إلى أبوظبي بتاريخ 12 يناير شهدت تأخيرًا وجرى توفير الإقامة الفندقية للضيوف المسافرين على متن تلك الرحلة.

وذكرت الاتحاد للطيران أنه تم إلغاء الرحلات التالية: رحلة رقم EY421 من مانيلا إلى أبوظبي بتاريخ 13 يناير، ورحلة رقم EY424 من أبوظبي إلى مانيلا بتاريخ 13 يناير، ورحلة رقم EY423 من مانيلا إلى أبوظبي بتاريخ 13 يناير، ورحلة رقم EY428 من أبوظبي إلى مانيلا بتاريخ 13 يناير، ورحلة رقم EY421 من مانيلا إلى أبوظبي بتاريخ 14 يناير.

وأكدت الاتحاد للطيران أنه من المقرر أن تُستأنف الرحلات إلى ومن مانيلا عند فتح المطار، مشيرة إلى توافر آخر مستجدات حالة الرحلات عبر الموقع الرسمي للشركة.

وتسبب بركان "تال" أمس، الذي يقع وسط بحيرة على مسافة نحو 70 كيلومتراً جنوب وسط العاصمة مانيلا، في إجلاء آلاف الأشخاص، وإلغاء رحلات الطيران.

وأجلت السلطات الفلبينية أكثر من 16 ألف شخص من الجزيرة البركانية والمنطقة المحيطة بها وهي مقصد سياحي شهير. وأثارت عشرات الهزات الأرضية قلق السكان.