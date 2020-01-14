قريباً.. افتتاح مطار البحرين الجديد بـ1.1 مليار دولار

تستعد البحرين لافتتاح مطار البحرين الدولي الجديد بتكلفة إجمالية تبلغ 1.1 مليار دولار بدعم من صندوق أبوظبي للتمويل، في إطار المشاريع التنموية الكبرى في مملكة البحرين والتي تمتد عبر مجموعة من القطاعات الاقتصادية بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 32 مليار دولار.

ويمتد المطار على مساحة 210 آلاف متر مربع وبطاقة استيعابية تصل إلى 14 مليون مسافر و130 ألف حركة جوية للطائرات سنوياً ومناولة 4,800 حقيبة في الساعة.

إلى جانب ذلك كله، يضم موقف للسيارات متعدد الطوابق بمساحة تقارب 27,000 متر مربع وبسعة إجمالية تصل إلى 2,700 سيارة.