الأردن.. ارتفاع الدخل السياحي 10.2% لـ5.8 مليار دولار

قال البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، إن الدخل السياحي للمملكة ارتفع 10.2% في العام الماضي إلى 5.8 مليار دولار، مقارنة مع عام 2018.

وأرجع البنك سبب الزيادة في الدخل السياحي إلى ارتفاع عدد سياح المبيت 8.9% خلال العام الماضي إلى 5.36 مليون سائح بالمقارنة مع العام 2018.

وكان المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية عبد الرزاق عربيات، قد قال في لقاء له مع العربية على هامش معرض سوق السفر العالمي في لندن، إن منطقة البتراء شهدت حركة سياحية كثيفة في 2019، مؤكداً أن لدى الهيئة خططاً جديدة، منها التركيز أكثر على التسويق الإلكتروني، كما أن التركيز المستقبلي سيكون على سياحة المغامرات واستضافة المؤتمرات.

وأضاف "أن المنتج السياحي في السعودية هو مكمل للأردن".