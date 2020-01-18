"لوفتهانزا" الألمانية تمدد تعليق رحلاتها إلى طهران

قالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا إن تعليق رحلاتها إلى طهران سيستمر حتى الثامن والعشرين من مارس، ممددة بذلك حظرا على تحليق طائراتها فوق إيران بعد إسقاط طائرة ركاب أوكرانية الأسبوع الماضي.

وكانت لوفتهانزا، وهي شركة الطيران الأوروبية الرئيسية الوحيدة التي تسير رحلات إلى إيران منذ 2018، قد علقت في البداية الرحلات حتى نهاية يناير.

وقالت إن تعليق الرحلات يشمل أيضا فرعها الخطوط الجوية النمساوية.

وقتل جميع من كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية وعددهم 176 شخصا عندما أُسقطت بصاروخ عقب إقلاعها من طهران.