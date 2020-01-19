إلغاء 70% من الرحلات السياحية إلى إيران

قال رئيس نقابة مكاتب السياحة والطيران الإيراني، حرمت الله رفيعي، إن أغلب الرحلات السياحية من الدول الغربية التي كانت تنوي زيارة إيران، تم إلغاؤها، أو تقلصت، عقب تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران.

وأضاف، في تصريحات أمس، أن رحلات الولايات المتحدة وكندا أُلغيت بنسبة 100%، بينما تراجعت رحلات أستراليا وجوارها إلى 80%، وتراجعت الرحلات الأوروبية، وكذلك الرحلات الآسيوية بنسبة 60%.

وأوضح رفيعي أن 70% من الرحلات السياحية قدمت طلبا لإلغاء الرحلات، مشيرا إلى تراجع المزيد من الرحلات السياحية في الأيام القليلة المقبلة، وفقا لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط عن وكالة "إيلنا".

وأكد رئيس نقابة مكاتب السياحة في محافظة فارس محمود فخري، أن أغلب حجوزات السياح الأجانب ألغيت بلا استثناء على مدى شهر مارس، نتيجة الأوضاع الحالية، محذراً من أن جميع الفنادق "تواجه خطر الإفلاس" بعدما تراجعت إلى 5%.