مدريد تتألق سياحياً.. ومستوى قياسي جديد في أعداد الزوار

قالت وزيرة الصناعة والسياحة الإسبانية رييس ماروتو، اليوم الاثنين، إن عدد السائحين الذين توافدوا على البلاد من الخارج وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.7 مليون زائر في 2019، مضيفة أن التفاؤل يحدوها حيال عام 2020.



وأضافت ماروتو، في مؤتمر صحافي، أن عدد السائحين ارتفع 1% العام الماضي مقارنة بعددهم قبل عام.



وإسبانيا هي ثاني أكثر دول العالم جذبا للزوار بعد فرنسا، والسياحة مهمة لاقتصادها المحلي، حيث تمثل قرابة 12% من ناتجها المحلي الإجمالي.



وقالت ماروتو "ننظر إلى 2020 بتفاؤل لأننا لدينا قطاع قوي وراسخ وقادر على التعامل مع التحديات التي تواجهنا".