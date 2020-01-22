دبي تسجل 16.7 مليون سائح في 2019 وقفزة في أعداد الصينيين

قالت حكومة دبي، الثلاثاء، إن أعداد الزائرين الأجانب للإمارة زاد بنسبة 5.1% إلى 16.7 مليون في 2019، بفضل قفزة في السياح الصينيين رغم انخفاض في عدد السياح القادمين من الهند أكبر مصدر للسوق.



والسياحة مساهم مهم في إيرادات الدولة في دبي، التي ستستضيف معرض إكسبو 2020 الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول وتستهدف 20 مليون سائح هذا العام.



وشهدت دبي، التي أنفقت مبالغ كبيرة على تطوير قطاعها السياحي، تباطؤ نمو أعداد الزائرين إلى أقل من 1% في 2018.



ووفقاً لبيان من المكتب الإعلامي لحكومة دبي، زار مليونا هندي تقريبا دبي العام الماضي، مقارنة مع أكثر من مليوني زائر في 2018. ولم يكشف البيان عن أعداد محددة للعامين كليهما.



وقفز عدد الزائرين الصينيين 15.5% إلى 989 ألفاً.



وجاءت الهند والسعودية والمملكة المتحدة وسلطنة عمان والصين وروسيا كأكبر مصادر لسوق السياحة في دبي في 2019 وشكلت مجتمعة أكثر من 7 ملايين زائر.