الخطيب لـ "العربية نت": السعودية تصدر 350 ألف تأشيرة سياحية  بآخر 3 شهور 

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، أحمد الخطيب في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، اليوم الخميس، إن بلاده أصدرت 350 ألف تأشيرة سياحية في الثلاثة شهور الأخيرة من 2019.

وأضاف، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الهيئة لديها مستهدفات خلال العام الجاري تفوق بكثير ما تحقق في عام 2019.

ولفت إلى أن الأرقام التي تحققت مشجعة جدا، خاصة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بدخول من يحملون تأشيرات أميركا وشينغن وبريطانيا، إضافة لعدد من الإجراءات الأخرى.

وسمحت السعودية بمنح التأشيرات السياحية عبر الإنترنت أو لدى وصول الذين يقضون العطلات إلى أراضي المملكة ممن يحملون تأشيرات من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو تأشيرة شينغن لمنطقة دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب إطلاق نظام لمنح التأشيرات يتيح للسائحين من 49 بلدا زيارتها، بهدف وضع السياحة على رأس قائمة مصادر الدخل الرئيسية في المملكة.

وقال الخطيب: "نعمل على إعادة (صياغة) تراخيص الفنادق لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين، كما نعمل على تدريب (الكوادر) بشكل كبير"، مؤكدا على إطلاق استثمارات جديدة في القطاع.