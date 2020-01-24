50 دولة في القمة العالمية للاستثمار في الطيران بدبي

بمشاركة أكثر من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم، تقام فعاليات الدورة الثانية من "القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران بمدينة جميرا دبي".

وتضم قائمة الدول التي ستحضر القمة كلاً من بلجيكا، إيطاليا، أيرلندا، البوسنة والهرسك، البرازيل، الكاميرون، الصين، كازاخستان، جزر المالديف، المكسيك، بولندا، البرتغال، جنوب إفريقيا، أرمينيا، النمسا، الأردن، الكويت، الجزائر، وغيرها العديد من الدول.

وتنطلق القمة التي تنظم أعمالها الهيئة العامة للطيران المدني، يوم 27 إلى 29 يناير الجاري تحت شعار "تقوية نمو الطيران العالمي من خلال ادخار الأموال للاستثمار"، حيث سيخاطب الحضور من خلال الجلسات النقاشية عددٌ من المتحدثين والمتخصصين والعاملين في هذا المجال الحيوي.

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن دولة الإمارات تتمتع بمؤهلات فريدة، تتكامل وتتناغم عبر إماراتها السبع، ما يجعل منها مكاناً مثالياً لاستعراض أبرز الفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع صناعة الطيران والنقل الجوي، حيث تعتبر الإمارات من الدول الريادية في هذا المجال، ويتمثل ذلك في الحضور الدولي الكبير لفعاليات القمة.