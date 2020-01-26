حكم بـ 27 مليون دولار لصالح "ألافكو" الكويتية

قضت المحكمة العليا في هونغ كونغ بدفع شركة Hk (الخطوط الجوية لهونغ كونغ) مبلغ 27 مليون دولار أميركي لمصلحة شركة ألافكو الكويتية لتمويل شراء وتأجير الطائرات.

ويأتي هذا الحكم القضائي عن قيمة استئجار طائرات كانت قد تخلفت عن سدادها شركة هونغ كونغ.

وأوضحت مصادر مطلعة بحسب صحيفة "القبس" الكويتية أن الحكم نهائي، ويأتي على خلفية دعوى قضائية مرفوعة من شركة Alafco Irish Aircraft Leasing Sixteen Ltd، وهي ذات أغراض خاصة مقرها أيرلندا ومملوكة لشركة ألافكو الكويتية.

يذكر أن شركة الأفكو كانت قد أعلنت عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 17.7 مليون دينار في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2019، وأقرت توزيع أرباح 8%‎ نقداً.