أبرز 10 معالم في "إكسبو 2020".. تعرف عليها

مع اقتراب الإمارات من 20 أكتوبر 2020، وهو اليوم الذي سيفتح فيه "إكسبو 2020 دبي" أبوابه للعالم، يبدو الموقع الذي سيحتضن الحدث الأروع في العالم جاهزاً لاستقبال ملايين الزوار من شتى أنحاء العالم.

مخطط الموقع

يمتد موقع إكسبو 2020 دبي على مساحة 4.38 كيلومتر مربع في منطقة دبي الجنوب. ويمثل تصميم الموقع ترجمة ملموسة للمواضيع التي يقوم عليها إكسبو 2020، وهي الفرص والتنقل والاستدامة. وتتخذ مناطق الموضوعات شكل بتلات متصلة بساحة الوصل، قلب إكسبو النابض. وكل منطقة تضم عددا من أجنحة الدول وجناحا يمثل موضوع المنطقة. وتستحضر هذه المناطق روح دبي القديمة، حيث تتزين المباني ببراجيل التهوية التقليدية، والممرات المزينة بنباتات من البيئة المحلية. وتتميز هذه المناطق بعدد من السمات المبتكرة، بما في ذلك التظليل الذكي، والخلايا الشمسية، وآليات التقاط الرطوبة، فضلا عن وجود مرآب واسع تحت كل منطقة، سيُستخدم لتحقيق السيولة في نقل الإمدادات خلال فترة الحدث. كما يضم الموقع قرية إكسبو التي تضم عددا من الأبراج السكنية المخصصة للوفود المشاركة والمرافق الخدمية، ومحطة المترو، ومركز دبي للمعارض.

ساحة الوصل

ستكون ساحة الوصل المعلم الرئيسي في موقع إكسبو 2020 دبي، وستستضيف هذه الساحة عددا من الفعاليات والاحتفالات الضخمة خلال فترة انعقاد الحدث، وستسع 10 آلاف شخص. وصممت ساحة الوصل لتكون "فضاء حضريا"، وملتقى يوفر مناخا مظللا، ويؤوي أنشطة تجارية مزدهرة ومساحات طبيعية خضراء ومسطحات مائية وشلالات ونوافير. وستكون قبة الساحة الدائرية شاشة عملاقة توفر تجربة عرض غامرة بنطاق 360 درجة يمكن مشاهدتها من الداخل والخارج.

أجنحة الدول

تعد أجنحة الدول من أهم عوامل الجذب في دورات إكسبو الدولي، حيث تتنافس الدول في إبداع تصاميم معمارية مبتكرة تستقطب الزوار. ولأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي، سيكون لكل بلد مشارك في إكسبو 2020 جناحه الخاص. وقد أعلنت 192 عن مشاركتها، وهي أعلى نسبة من المشاركين الدوليين في تاريخ هذا الحدث. ويوفر إكسبو 2020 نوعين من الأجنحة: أجنحة جاهزة، تتكفل الدول بتهيئتها من تأثيث ومحتوى وتصميم داخلي، وأجنحة مستقلة، تتكفل الدول المشاركة ببنائها، ويبلغ عددها 81 جناحا.

جناح الإمارات

هو أضخم جناح في إكسبو 2020، يتخذ شكل صقر أثناء الطيران، في إشارة إلى ريادة الإمارات وطموحاتها العالية. ويقام جناح دولة الإمارات على مساحة تزيد عن 15 ألف متر مربع، ويتكون من أربعة طوابق: طابق علوي يخصص للضيافة بمساحة تصل إلى 1,717 مترا مربعا، وطابق ميزانين بمساحة 584 مترا مربعا تتضمن مناطق مخصصة لتقديم الدعم، وطابقين للعرض بمساحة تتجاوز 12 ألف متر مربع، والجناح في مرحلة جد متقدمة، ويكاد يتم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية فيه.



جناح السعودية

يشبه في شكله نافذة ضخمة تفتح من الأرض وترتفع إلى السماء ويرمز لمستقبل المملكة المشرق. وسيسلط الضوء على تراث المملكة الغني وانفتاحها على قطاعي الأعمال والسياحة. وتبلغ المساحة الكلية للجناح أكثر من 13 ألف متر مربع، وهو ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات.

أجنحة الموضوعات الثلاثة

جناح الفرص: سيشجع الجناح التفاعلي الزوار على تقديم إسهام هادف في أهداف التنمية المستدامة؛ وهي مجموعة مؤلفة من 17 هدفا ستتيح في حال تحقيقها، الحياة الكريمة لكل واحد، بما يؤكد أن كل واحد منا له دور يؤديه في صنع مستقبل أفضل.

جناح التنقل: سيستكشف حركة الناس والبضائع والأفكار والبيانات، وكيف قاد التنقل التطور الإنساني منذ بدايات الحضارة، وصولا إلى الابتكارات المتقدمة التي تميز حياتنا اليوم.

"تيرّا"، جناح الاستدامة: يضم مظلة فولاذية بحجم 130 مترا مربعا مغطاة بـ1.055 لوحة شمسية، قادرة على توليد 4 غيغاوات من الكهرباء في الساعة. وأُعلن عن تجربة الزوار التي يتيحها هذا الجناح في إبريل 2019، وستحكي هذه الرحلة قصة علاقة الإنسان بالطبيعة، وأثرنا عليها، وقد أُعدت بهدف تمكين الزوار من فهم أثرهم على البيئة ودفعهم ليكونوا عوامل تغيير إيجابي.

الفضاء العام

صُممت المساحات العامة لإثراء تجربة الزوار، حيث صُمم كل شيء يراه الزائر أو يلمسه أو يتنسم عبيره، ليحقق عنصر الإمتاع والإبهار، وليكون ذكرى تعيش في قلوب وعقول زوار الموقع، ولكي يحكي لهم أيضا شيئا عن المكان الذي يزورونه. وتضم المساحات العامة:



• شبكة من ممرات السير تمر خلال الأماكن المفتوحة والباحات، بطول ستة كيلومترات. وقد استُخدمت مواد مختلفة حسب المكان وطبيعة الحركة المتوقعة فيه.

• المقاعد المستلهمة من الخط العربي – مجموعة كبيرة من المقاعد المنحوتة، والمصممة على أشكال مستوحاة من الخط العربي، لكلمات اختيرت بعناية.

• بوابات دخول مصنوعة من ألياف الكربون – ثلاث بوابات عملاقة مصنوعة من ألياف الكربون ستتوزع عند مداخل المناطق الثلاث وهي الفرص والتنقل والاستدامة.

• أسبلة الشرب: ستكون نوافير مياه الشرب في الموقع مستوحاة من "السبيل" التقليدي. سيكون لملايين الزوّار شرب الماء العذب من 53 سبيلا مبتكرا تنتشر في أنحاء إكسبو 2020.

مسار 2020

مسار 2020 هو توسعة للخط الأحمر لمترو دبي من محطة "نخيل هاربر أند تاور" إلى موقع إكسبو 2020 بطول 15 كيلومترا، ويضم سبع محطات، منها محطة داخل موقع إكسبو تبعد ثلاث دقائق مشيا عن ساحة الوصل. وسيؤمن هذا الخط الجديد حركة نقل سلسة لأكثر من 44 ألف راكب كل ساعة في كلا الاتجاهين.

مركز دبي للمعارض

هو مركز معارض بمساحة عرض مرنة تمتد على 45000 متر مربع، مزودة بأحدث التقنيات، مع وصول مباشر، طيلة مدة إكسبو 2020، إلى أكثر العقول والأفكار إبداعا واستشرافا للمستقبل على هذا الكوكب. وينقسم المركز إلى قسمين رئيسيين ويضم مسرحا ومدرجا وعددا من القاعات متعددة الأغراض وأربعة أجنحة و24 غرفة اجتماعات. كما يوفر خدمات التموين والضيافة المختلفة، وأحدث التجهيزات السمعية والبصرية وتقنيات الاتصالات التي يسهل تكييفها حسب متطلبات كل فعالية، سواء كانت اجتماعا صغيرا مغلقا أو حفلا موسيقيا ضخما.

قرية إكسبو

هي مجمع متكامل يضم مجموعة من الأبراج السكنية المؤلفة من أكثر من 2200 وحدة سكنية مخصصة لإقامة الوفود المشاركة والموظفين العاملين في موقع إكسبو، بالإضافة إلى مستودعات ومرافق لوجستية ومحطات نقل وفنادق ومساحات تجزئة ومتنزه عام.