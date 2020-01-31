إلغاء 25% من حجوزات رحلات اليابان إلى الصين في 10 أيام

قال مسؤول تنفيذي اليوم الجمعة إن الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز)، ثاني أكبر شركة طيران في البلاد، سجلت إلغاء 25% من حجوزات رحلات الطيران إلى الصين في الأيام العشرة الفائتة، في ظل تنامي المخاوف بشأن وباء فيروس كورونا.

واتخذت شركات جوية عالمية تدابير في هذا الصدد، فقد علقت "إير فرانس" الفرنسية رحلاتها كلها من وإلى الصين حتى 9 فبراير، مؤكدة أنها ستسير رحلات "خاصة من وإلى شنغهاي وبكين، على متنها طاقم من متطوعين، لتأمين عودة كل زبائنها وموظفيها".

أما شركة بريتيش إيرويز البريطانية فقررت التعليق الفوري لرحلاتها كافة نحو الصين القارية، ويأتي هذا القرار بعدما نصحت المملكة المتحدة رعاياها بتفادي السفر إلى هناك، وهي أول شركة أوروبية تتخذ هذا التدبير. وتسير "بريتيش إيرويز" رحلات يومية من لندن إلى بكين وشنغهاي.

أما شركة لوفتهانزا الألمانية، فألغت جميع رحلاتها إلى الصين حتى 9 فبراير، بينما أعلنت شركة إيبيريا الإسبانية تعليق رحلاتها كافة إلى شنغهاي بدءا من اليوم.

وستعلق المجموعة الإندونيسية، التي تملك أكبر أسطول جوي في جنوب شرق آسيا رحلاتها إلى الصين بدءا من الأول من شباط/فبراير، وتسير هذه الشركة مع فرعها "بالتيك إير" رحلات إلى 15 منطقة صينية، ويزور مليون سائح صيني إندونيسيا كل عام.

وأعلنت ثلاث شركات بورمية هي "الخطوط الوطنية لميانمار" و"إير كي بي زيد" و"خطوط ميانمار الدولية"، وقف جميع رحلاتها للصين، بدءا من غد.

وأعلنت الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية وشركة "سكاي أب" الأوكرانية تعليق رحلاتها كافة إلى الصين حتى 28 مارس، كما ستعلق شركة إير أوسترال الفرنسية رحلاتها إلى جوانجو من الثامن من فبراير إلى الأول من مارس.

وأوقفت شركة "أورال إيرلاينز" الروسية، التي تسير رحلات إلى ميونخ وباريس وروما، رحلاتها إلى أوروبا، التي تستخدم في عمليات السفر المتوجهة من الصين، فيما أعلنت شركة طيران مدغشقر الخميس تعليق رحلاتها كافة إلى جوانجو من الأول من شباط/فبراير إلى الأول من آذار/مارس.