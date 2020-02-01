"الاتحاد للطيران" تعلق رحلة بكين وناجويا اليابانية

قال متحدث باسم "الاتحاد للطيران" إن الناقلة مستمرة في رحلاتها إلى الصين بناء علي توصيات وتصريحات منظمة الصحة العالمية بمواصلة الرحلات وعمليات التبادل التجاري إلى الصين بشكل طبيعي، وذلك استناداً للبيانات المتوفرة حول المرض.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وتابع المتحدث: "بناء على ذلك، تستمر رحلاتنا إلى الصين كالمعتاد باستثناء تعليق رحلة بكين – ناجويا (اليابان) بشكل مؤقت وذلك بسب قلة الطلب على السفر في الفترة الحالية، ونراقب الوضع عن كثب وسنباشر بالإجراءات بناءً على النصائح المدروسة".

وأكد المتحدث باسم الناقلة أن الاتحاد للطيران تعمل بشكل وثيق مع شركائها الاستراتيجيين في الصين وأبوظبي للمساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب صحيفة البيان.

وأوضح المتحدث أن الجهات الصحية وسلطات الطيران في الصين ودولة الإمارات تبنت مقاييس شاملة، وتطبقها مجموعة الاتحاد للطيران بشكل كامل إلى جانب توجيهات هيئة الصحة في أبوظبي، منظمة الصحة العالمية، مركز مكافحة الأمراض والاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وذكر المتحدث أن سلامة وصحة ضيوف وموظفي الاتحاد للطيران تبقي في قمة أولوياتها، فيما تستمر الشركة في التعاون مع السلطات المعنية والشركاء في القطاع لمواجهة هذه الأزمة الملحة.