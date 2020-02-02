بسبب كورونا.. الخطوط السعودية تعلق رحلات جوانزو الصينية

اتخذت الخطوط السعودية تدابير احترازية بعد تفشي فيروس كورونا. وأعلنت عن تعليق جميع رحلاتها بين كل من الرياض وجدة وبين جوانزو الصينية بدءا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

وسبق للعديد من شركات خطوط جوية أن علقت جميع الرحلات الجوية إلى الصين، مع انتشار المخاوف من تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 304 شخصاً حتى الآن. كما نصحت العديد من الدول رعاياها بعدم التوجه إلى الصين خوفا من التقاط عدوى فيروس كورونا.

موضوع يهمك وصلت طائرة سعودية، الأحد، إلى العاصمة الرياض وعلى متنها 10 طلاب أجلتهم من مدينة ووهان الصينية، معقل فيروس كورونا.في... لا كورونا..طائرة سعودية تجلي طلاباً من ووهان تصل الرياض السعودية

وعزّزت دول العالم قيود السفر على الوافدين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حال طوارئ" دولية بسبب الفيروس.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 304، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصاً إضافياً في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس تسارعت، إذ سجّلت 1921 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في عموم الصين إلى 14380 إصابة.

ويُعتقد أنّ الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برّية، وانتشر خلال عطلة رأس الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.

واتّخذت الصين إجراءات مشدّدة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان ومحاصرة مقاطعة هوبي.

وخارج الصين، ارتفع عدد الدول التي وصل الوباء إليها إلى أكثر من 20 دولة.