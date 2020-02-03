الإمارات تعلق رحلات الطيران للصين باستثناء بكين

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من جمهورية الصين الشعبية باستثناء الرحلات القادمة من العاصمة بكين.

وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن تعليق الرحلات سيبدأ اعتباراً من الخامس من شهر فبراير الحالي وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

واشترطت الهيئة العامة للطيران المدني على كافة القادمين من مطار بكين الدولي الخضوع لفحوص طبية وقائية دقيقة ومتطورة يتم تطبيقها في المطار للتأكد من سلامة المسافرين قبل صعودهم الطائرات في إجراء قد يستغرق من 6 - 8 ساعات.

ونصحت الهيئة شركات الطيران بالتواصل مع جميع المسافرين وتوضيح الإجراءات الجديدة تجنباً لأي تأخير في الرحلات.

وقالت إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة حول انتشار الفيروس في الصين بالتنسيق مع الجهات الدولية، وبالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية ممثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وطيران الاتحاد والإمارات.

وتقوم الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المختصة بمتابعة الأوضاع في الصين بشكل متواصل واتخاذ القرارات المناسبة بشأن كافة المستجدات والتطورات المتعلقة بانتشار الفيروس.

يذكر أن كافة الرحلات القادمة والمتجهة إلى ووهان التي تعتبر المتضررة من فيروس كورونا تم إيقافها مسبقاً منذ 23 يناير الماضي.

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بالمسافرين على الرحلات الجوية المتأثرة بالقرار التحقق من وضع رحلاتهم مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على التحديثات.