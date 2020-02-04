معرض سنغافورة الجوي.. شركات تنسحب قلقاً من كورونا

قال عدد متزايد من شركات صناعة الطائرات ومعدات الفضاء، من بينها بومباردييه وتكسترون وجلف ستريم التابعة لجنرال دينامكس، إنها لم تعد تخطط للمشاركة في معرض سنغافورة الجوي بسبب وباء فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يبدأ الشق التجاري لأكبر معرض جوي في آسيا، الذي يقام كل عامين، في الحادي عشر من فبراير تحت ظلال الفيروس الآخذ في الانتشار بسرعة والذي دفع سنغافورة لمنع دخول كل الزائرين الصينيين، والأجانب الذين زاروا الصين، منشأ الفيروس، في الآونة الأخيرة.

وقال منظمون إن عشر شركات صينية لصناعة الطائرات ومعدات الفضاء لن تشارك في المعرض في أعقاب استحداث سنغافورة قيود السفر على المواطنين الصينين.

لكن شركات بوينغ وايرباص ولوكهيد مارتن بين أكبر العارضين الذين قالوا إنهم ما زالوا يعتزمون المشاركة في المعرض.