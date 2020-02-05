مطار دبي يشهد تراجع حركة المسافرين 3%

استقبل مطار دبي، أكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين الدوليين، 86.4 مليون مسافر في 2019 بانخفاض 3.1% عن العام السابق ليسجل تراجع نادر في حركة السفر.

وقال الرئيس التنفيذي بول جريفيث إن العوامل التي قادت للتراجع تشمل إغلاقا مؤقتا لمهبط وانهيار جت إيروايز الهندية ومنع طائرات بوينغ 737 ماكس من التحليق عالميا.

وأضاف أن المطار خسر نحو 3.2 مليون مسافر محتمل جراء ذلك. ودبي وجهة رائجة لشركات طيران هندية مثل جت بينما شركة فلاي دبي التي تتخذ من المطار مقرا لها عميل رئيسي للطائرة ماكس.

وكانت حركة المسافرين كانت مخيبة للآمال في 2018، إذ كان متوقعا أن تعود لتسجيل نمو في خانة العشرات ولكنها سجلت نموا 1% فقط وهي أبطأ وتيرة في 15 عاما.

وتراجعت عمليات هبوط وإقلاع الطائرات 8.6% إلى 373 ألفا و261 خلال 2019 بينما زاد متوسط عدد المسافرين لكل رحلة بنسبة 5.8% إلى 239 راكبا.

وزادت حركة المسافرين بنسبة 1.3% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 21.9 مليون واستقبل المطار 7.2 مليون مسافر شهريا على مدار العام.

ومن المرجح أن تتأثر حركة السفر في الربع الأول من العام بتفشي فيروس كورونا في الصين مما أدى لفرض قيود على السفر وتعليق رحلات من وإلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعلقت الإمارات جميع رحلات المسافرين من وإلى البر الرئيسي للصين باستثناء بكين من اليوم الخامس من فبراير.