%41.1 حصة الناقلات الإماراتية من تسليمات "بوينغ"

استحوذت الناقلات الإماراتية، الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، على 41.1% من إجمالي طائرات بوينغ المسلمة حتى نهاية 2019 في منطقة الشرق الأوسط، بواقع 268 طائرة من إجمالي 695 طائرة تسلمتها ناقلات المنطقة، بحسب بيانات بوينغ.

وأظهرت البيانات أن الناقلات الوطنية الثلاث استحوذت أيضاً على نصيب الأسد من عدد الطائرات غير المتسلمة ضمن طلبيات الشراء التي قامت بها، بواقع 72.6%، حيث بلغ عدد الطائرات التي لم تتسلمها الناقلات الوطنية بعد 482 طائرة، في حين بلغ إجمالي الطائرات التي لم تتسلمها ناقلات المنطقة حتى نهاية العام الماضي 663 طائرة، وفقاً لصحيفة "الاتحاد".

وأفادت البيانات أن طيران الإمارات تسلمت حتى نهاية ديسمبر الماضي 133 طائرة من طرازات بوينغ B777، في حين بقي 186 طائرة لم تتسلمها بعد، أما الاتحاد للطيران فتسلمت 61 طائرة من طرازات بوينغ B777 وB787، وبقي 59 طائرة لم تتسلمها بعد.

أما فلاي دبي، فتسلمت 74 طائرة لغاية نهاية 2019 من طراز بوينغ وبقي 237 طائرة لم تتسلمها بعد.

وعلى صعيد المنطقة، تسلم الطيران العُماني 19 طائرة وبقي 24 طائرة، وطيران الخليج تسلم 36 طائرة وبقي 9 طائرات، أما الملكية الأردنية فتسلمت 15 طائرة وبقي 3 طائرات، والطيران العراقي تسلم 15 طائرة وبقي 10 طائرات، ومصر للطيران تسلمت 57 طائرة ولم يبق أي طائرات ضمن طلبياتها، وتسلم الطيران الكويتي 30 طائرة ولم يبق أي طائرة ضمن طلبياته، وتسلم الطيران السعودي 109 طائرات، ولم يبق أي طائرة في طلبية الشركة من طائرات بوينغ.