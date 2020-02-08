دبي ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالمية

حلت دبي في المرتبة الثامنة ضمن أفضل 10 وجهات للزيارة في العالم، بحسب تصنيف صدر عن موقع "Tatler Asia" ونشرته صحيفة البيان الإماراتية.

ووصف الموقع زيارة دبي بأنها تجربة لا تنسى، حيث تعكس اتجاهات السفر المتغيرة، معتبراً إياها ضمن مجموعة من الأماكن الأساسية التي لا بد من زيارتها في العالم.

وأشار الموقع إلى أنها المرة الأولى التي تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط معرض "إكسبو" العالمي.

وتخطط دبي التي تستضيف المعرض لتنظيم حدث تاريخي.

وقد أنشأت دبي منطقة جديدة كموقع للحدث الذي يستمر 6 أشهر، حيث يستقبل 190 دولة وملايين الزوار في شبكة تضم أكثر من 100 مبنى جديد متصلة بالتكنولوجيا الذكية.