الإمارات.. قطاع السياحة يوفر 611 ألف فرصة عمل

يشهد القطاع السياحي في الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص تسارعاً في إطلاق البرامج والمبادرات والاستراتيجيات التي تستهدف رفع نسبة توطين الوظائف في القطاع السياحي.

وذكرت صحيفة البيان أن جهود توطين وظائف قطاع السياحة، وعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها تبقى أقل من الطموح مقارنة بحجم القطاع الذي يوفر نحو 611.5 ألف فرصة عمل، في حين يساهم بما يعادل 11.1% في الناتج المحلي بحسب بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي.

ونقلت الصحيفة عن خبراء رأيهم أن عدم مواكبة نسب التوطين في السياحة لسرعة نمو القطاع يرجع إلى مجموعة من الأسباب، منها أن حجم القطاع الضخم يحتاج إلى عدد كبير جدا من الكفاءات التي يصعب على السوق المحلي توفيرها.

وتعد الكثير من الفنادق والشركات العاملة بالقطاع السياحي في دولة الإمارات، بالأساس شركات عالمية، وبالتالي فإن موظفي هذه الشركات لاسيما في الإدارات العليا غالباً ما يأتون معها من الخارج.