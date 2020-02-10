دولة عربية تطلق نوعاً جديداً للسياحة بالعالم

أكدت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن دبي هي التي مهدت الطريق لظهور نوع جديد من السياحة يمزج بين العمل والاستجمام، وأوضحت أن دبي تقود هذا النوع حالياً على مستوى العالم.

ويُطلق على هذا القطاع السياحي الجديد بالإنجليزية "Bizcation"، وهو لفظ إنجليزي مستحدث يعد تركيباً لكلمتين تعني إحداهما "العمل"، فيما تعني الأخرى "عطلة".

وبثت الشبكة أول من أمس فيلماً تسجيلياً خاصاً عن ازدهار هذا النوع الجديد من السياحة في دبي خلال السنوات الأخيرة، وجاء الفيلم بعنوان "وقت الاستراحة في دبي"، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وأوضح أن دبي من خلال هذا النوع جعلت من يسافر إليها في رحلة عمل يشعر بأنه في عطلة ترفيهية للمرح والاستجمام أكثر منها رحلة للعمل والتجارة، وذكر أن دبي تطور أنواعاً وقطاعات سياحية جديدة مهجنة ومبتكرة.

كما تضمن الفيلم مقابلات ميدانية مع فئات متنوعة من زوار دبي الذين قصدوها لإجراء أعمال تجارية، وأجمعوا على أن دبي منحتهم الشعور بأنهم كما لو كانوا في رحلة ترفيهية ممتعة، وهذا تحديداً ما يروق لهم في هذه الوجهة الرائعة، قدرتها على الابتكار والتجديد في كل شيء، بما في ذلك السياحة والترفيه.