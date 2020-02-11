آخر ضحايا كورونا.. سفينة سياحية لا تجد ميناء ترسو فيه

رفضت تايلاند استقبال السفينة السياحية الفاخرة ويستردام، لتنضم بذلك إلى 4 موانئ رفضت استقبال السفينة السياحية للاشتباه بإصابة أحد ركابها بفيروس كورونا.

وتبحث هولاند أميركان لاين، المشغلة للباخرة السياحية، عن ميناء ترسو به السفينة التي تحمل على متنها 2257 مسافرا وأفراد الطاقم، بعد أن ظلت عالقة في مياه البحر لمدة أسبوعين حتى الآن.

وبجانب تايلاند، رفضت كل من تايوان، واليابان والفلبين وجزيرة غوام، إعطاء إذن برسو السفينة.

ولكن، منظمة الصحة العالمية أعطت بصيصا من الأمل، بعد أن قالت، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الصحية قد تحاول الوصول إلى السفينة لتقييم حالة المسافرين، وبناء على ذلك ستتخذ السلطات التايلاندية قرارا بشأن السماح للسفينة بالرسو.

يذكر أن الباخرة ويستردام غادرت هونغ كونغ في الأول من فبراير، وقالت الشركة المشغلة للسفينة السياحية في بيان: "إن الباخرة ليست قيد حجر صحي"، وليس هناك أي "سبب للاعتقاد بوجود أي حالة إصابة بفيروس كورونا على متنها".