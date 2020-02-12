"أمالا" تعلن عن أعضاء المجلس الاستشاري

أعلنت شركة "أمالا" الوجهة السياحية فائقة الفخامة، والتي تقع على ساحل البحر الأحمر شمال غربي المملكة، عن هوية أعضاء مجلسها الاستشاري.

وشهد الاجتماع الأول للمجلس لقاء كوكبة من الخبراء وقادة القطاع، لتبادل رؤيتهم وخبراتهم الواسعة في قطاعات الصحة والنقاهة والاستدامة والحفاظ على البيئة والفنون والضيافة.

وقال نيكولاس نايبلز، الرئيس التنفيذي لشركة "أمالا": "إنه مشروع فريد وغير مسبوق قائم على محوري الاستدامة والحفاظ على البيئة. ونحن اليوم بصدد تصميم نهج متكامل للصحة والنقاهة وتجارب الرفاهية الفائقة الفخامة".

وأضاف نايبلز: "إن مشروع بهذا الحجم وعلى هذا القدر من الطموح، سيتطلب الخبرات والمعارف الواسعة والمتنوعة التي سيقدمها أعضاء المجلس وذلك للمضيّ قدماً في مسيرة تقدمنا كشركة مستقلة. ويُعد المجلس الاستشاري لـشركة أمالا أحد الأصول القيّمة في الشركة، وسوف تساعدنا خبرات ورؤية أعضائه من تحقيق طموحاتنا في بناء وجهة رائعة توفر للزوار رحلات وإجازات مبتكرة مستوحاة من عالم الفنون والصحة والرفاهية ونقاء البحر الأحمر"، وفقاً لما نقلته صحيفة "الرياض".

وتتطلب بيئة الموقع عناية استثنائية. وسيتم تطوير الخطة الرئيسية على عدة مراحل لدعم التنوع الاقتصادي مع تعزيز الحفاظ على البيئة والموروث الثقافي.

من خلال العمل على صياغة تجربة يتردد صداها إلى أبعد من إقامة الضيف، سيتم توجيه قطاع الضيافة في أمالا بواسطة قادة الضيافة العالميين،

وأعضاء المجلس هم:

إدوارد مادي، المدير الإقليمي ومدير عام فندق "بيفرلي هيلز"، أنطوان كورينثيوس، رئيس "أيه جي سي كونسولتينج"، جورج ر. رافائيل، مدير ومالك مجموعة رافائيل: نائب الرئيس التنفيذي السابق لفنادق ريجنت الدولية، هورست شولتش، رئيس مجلس الإدارة الفخري، فنادق كابيلا، كلود مانيسكالكو، مدير عام مكتب سان تروبيز السياحي، نيل جاكوبس، الرئيس التنفيذي، مجموعة فنادق ومنتجعات وسبا سيكس سينسيز، إيفان كوي، نائب رئيس بونتياك لاند ومالك مجموعة فنادق كابيلا، باري إس ستيرنليخت، إيما جونستون عميدة العلوم، وأستاذة العلوم البحرية والبيئة والسموم البيئية بجامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، سولين بلان، نائب الرئيس التنفيذي لـشركة بو أرتس أند سي، وكبير مستشاري إرنست آند يونغ في مجال الإعلام والقطاعات الثقافية، توماس كرينز، المدير الفخري لمؤسسة سولمون أر. غوغنهايم ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة غلوبال كلتشر أسيت مانجمنت، ايجناثيو "ناتشو" فيغوراس، أحد المشاهير ولاعب البولو، إنجو شويدير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "جوكو هوسبيتاليتي"، سوزان هارمسورث، مؤسسة "إي إس بي أيه إنترناشيونال": مؤسسة العلامة التجارية للمنتجعات وعلاجات العناية بالبشرة إي إس بي أيه إنترناشيونال، سيمون بروكس وارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة إتش باور.

ويأتي إعلان المجلس الاستشاري لأمالا بمثابة خطوة بارزة أخرى لأمالا بعد تأسيسها كشركة مستقلة. وعملاً بميثاق المجلس الاستشاري لشركة أمالا سيجتمع أعضاء المجلس مرتين إلى أربع مرات في العام.

وتُعد أمالا وجهة مذهلة وبقعة ساحرة وفريدة بكل المقاييس، فهي ترتبط بشكل وثيق بسحر الثقافة العربية وإعادة استكشاف العجائب الطبيعية النادرة. وسيوظف أعضاء المجلس الاستشاري لشركة "أمالا" خبراتهم الواسعة ومعارفهم العميقة إلى جانب أفضل الممارسات والتوجهات الحديثة والأفكار المبتكرة لتطوير وتعزيز الركائز الأساسية الثلاثة للعلامة التجارية، وهي: الصحة والنقاهة والرياضة، والفن والثقافة، والبحر والشمس وأسلوب الحياة.