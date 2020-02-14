كورونا يخفض حركة السفر الجوي الدولية في الصين 70%

قالت وكالة الطاقة الدولية، إن المراحل الأولى من أزمة تفشي فيروس كورونا أدت إلى انخفاض نسبته 70% في حركة السفر الجوي العالمية في الصين بينما تراجعت حركة السفر المحلية 50%.

وقلص هذا توقعات الوكالة لطلب الصين على وقود الطائرات في الربع الأول بنسبة 14% أو ما يعادل 125 ألف برميل يوميا وتوقعاتها للربع الثاني بنسبة 15% أو ما يعادل 140 ألف برميل يوميا.

وخفض هذا إجمالا توقعات الوكالة لطلب الوقود في آسيا بنسبة 5% للربع الأول و8% للربع الثاني مقابل توقعات سابقة في الشهر الماضي.

وقالت وكالة الطاقة إنها قلصت توقعاتها لطلب الصين على البنزين للربع الجاري بنسبة 13% أو ما يعادل 420 ألف برميل يوميا لكنها أضافت أنها تتوقع أن يتلقى الطلب بعض الدعم في الربع القادم من أناس يتجنبون وسائل النقل العام.