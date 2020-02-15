سماوات العالم خالية من طائرات "ماكس" لصيف ثانٍ

أعلنت "يونايتد إيرلاينز" الأميركية، أنها ستمدد تعليق رحلات طائرات بوينغ 737 ماكس المحظورة من التحليق، حتى 4 سبتمبر، فيما قالت شركة "أميركان إيرلاينز" إنها ستعلق رحلات الطائرة حتى 18 أغسطس.

ويأتي الإلغاء مع اقتراب طراز 737 ماكس من الذكرى السنوية الأولى لتدشينه عالمياً، في أعقاب حادثتين قاتلتين، بحسب "بزنس إنسايدر".

وقالت "يونايتد إيرلاينز" إنها تتوقع إلغاء حوالي 80 رحلة يومية في مارس وأبريل و108 رحلات يومية خلال شهري مايو وأوائل يونيو المقبلين.

وعلى الرغم من أن رئيس إدارة الطيران الفيدرالي (FAA) قال إن طائرة بوينغ 737 ماكس قد تقوم برحلتها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لشركات الطيران لإخراج الطائرات من التخزين والاستعداد للطيران مرة أخرى.

وتم إيقاف تحليق رحلات الطائرة المثيرة للقلق منتصف شهر مارس، عندما حققت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية في حادثين تضمنا طائرتين من طراز 737 ماكس في إندونيسيا وإثيوبيا وأسفرا عن مقتل 346 شخصاً.

من جهة ثانية قال مصدر إن بوينغ في محادثات مع بنوك بشأن اقتراض 10 مليارات دولار أو أكثر، وسط زيادة في التكاليف للشركة الأميركية لصناعة الطائرات بعد تحطم اثنتين من طائراتها 737 ماكس.

وأوردت محطة تلفزيون (سي إن بي سي)، عن مصادر قولها، إن بوينغ قامت حتى الآن بتأمين ما لا يقل عن 6 مليارات دولار من بنوك وإنها تتحدث مع بنوك أخرى حول المزيد من المساهمات.

وأكد مصدر نبأ المحادثات لرويترز، لكن لم يتضح حتى الآن حجم الأموال التي ستسعى بوينغ لجمعها، وهل ستمضي قدما في خطة لبيع سندات جديدة؟