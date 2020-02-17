مشروعات الفنادق بالمنطقة تصل إلى 23 مليار دولار خلال 4 سنوات

توقع تقرير صادر عن المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي أن يصل إجمالي قيمة عقود البناء الخاصة بالفنادق في منطقة الشرق الأوسط خلال 4 سنوات تنتهي في 2023 إلى 23 مليار دولار.

وأوضح التقرير أنه تم تشييد أكثر من 700 منشأة فندقية جديدة في المنطقة، تزيد قيمتها على 53 مليار دولار، على مدى السنوات السبع الماضية، لافتاً إلى إمكانات النمو للقطاع السياحي في منطقة الشرق الأوسط، في ظل الاقتصادات المتنامية والبنية التحتية المحسنة وانفتاح القطاع كعوامل محفزة للتنمية.

ووفقاً للتقرير، فإن من المتوقع أن تستحوذ الإمارات على نحو 33% من إجمالي قيمة عقود تطوير المنشآت الفندقية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن السعودية تعد السوق المستقبلية الرائدة، حيث من المخطط أن يتم منح مشروعات بقيمة تقل عن 9 مليارات دولار، على مدار السنوات الأربع المقبلة، مقابل نحو مليارَي دولار في سلطنة عمان، و1.9 مليار دولار في السوق المصرية، وفقاً لجريدة الإمارات اليوم.

وأفاد التقرير أن قطاع تطوير الفنادق سيكون الأكثر نشاطاً في كل من السعودية ومصر وسلطنة، بجانب الإمارات.

يشار إلى أن الدورة الـ16 من المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي، ستنظم في دبي من 14 إلى 16 أبريل 2020، حيث تضم فعاليات المؤتمر حلقات نقاشية متعددة، والعديد من الجلسات التي تتمحور حول واقع القطاع في منطقة الشرق الأوسط.