"مدينة المعرفة" توقع مذكرة تفاهم لتشغيل 1500 غرفة فندقية

وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة أويو أورافال للتكنولوجيا يقوم بموجبها الطرفان بالتمهيد للاتفاق النهائي حول إدارة وتشغيل 1500 غرفة فندقية وضمها للعلامة التجارية أويو كمرحلة أولى للعمل بين الطرفين ضمن مشروع جادة العالم الإسلامي بمدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة.

وأوضحت شركة "مدينة المعرفة" في بيان لها اليوم على "تداول"، أن مدة المذكرة سنتان، ولا توجد أطراف ذات علاقة، مُشيرة إلى أنه لا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي لتوقيع مذكرة التفاهم.

وأشارت إلى أن توقيع المذكرة يأتي تعزيزاً لاتفاقية شركة مدينة المعرفة الاقتصادية الموقعة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن في يوليو الماضي، لخدمة قطاع الضيافة بمدينة المعرفة الاقتصادية والاستفادة من خبرات البرنامج في هذا المجال، حيث إن شركة أويو تربطها اتفاقية تقديم خدمات مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن في ذات المجال.

يذكر أن مشروع جادة العالم الإسلامي الذي يجري استكمال الدراسات الخاصة بتطويره يشتمل على فنادق ومحلات تجارية وساحات مقسمة إلى مناطق تشمل كل منطقة ساحات خارجية مفتوحة للمشاة ومناطق للتسوق، بالإضافة إلى الخدمات الفندقية الاقتصادية لخدمة الزوار والمعتمرين والحجاج مع كافة الخدمات المساندة، كما يمتاز المشروع بموقعه الاستراتيجي المجاور لمحطة قطار الحرمين السريع.