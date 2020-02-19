الطيران الاقتصادي يحلق بقدرات نقل الركاب 9%

تواصل شركات الطيران منخفضة التكلفة دفع عجلة نمو قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط مسجلةً زيادة بنسبة 9.3% في سعة المقاعد عام 2019، وذلك وفقاً لمركز المحيط الهادئ للطيران "كابا".

وفي الواقع، ارتفعت حصة هذه الشركات من إجمالي سعة المقاعد في منطقة الشرق الأوسط من 14.9% عام 2018 إلى 16.5% عام 2019، مدفوعاً برغبة القسم الأكبر من المسافرين في الشرق الأوسط إلى اختيار شركات الطيران الاقتصادي التي توفر لهم أسعارا معقولة بمواصفات جيدة تتناسب مع احتياجاتهم.

"طيران أديل".. حصة سوقية كبيرة

وفي هذا الصدد، تشير البيانات الصادرة عن "كابا" إلى أنه من المتوقع أن تستمر شركات الطيران منخفضة التكلفة في المنافسة على حصة سوقية أكبر خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، حيث تقود شركة "طيران أديل" السعودية هذه الاتجاه بعد أن باتت أكبر شركة طيران في المنطقة من حيث سعة المقاعد عام 2019 بتسجيلها نمواً قدره 78.1%.

بالإضافة إلى ذلك، يسلط معرض سوق السفر العربي 2020 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 19 إلى 22 أبريل 2020 الضوء على هذا الاتجاه بشكلٍ مباشر، حيث أكدت شركات الطيران المحلية منخفضة التكلفة مشاركتها في المعرض بما فيها فلاي دبي وطيران ناس.

عند مقارنتها بمناطق أخرى من العالم، توفر منطقة الشرق الأوسط فرصاً مستقبلية أكبر لنمو شركات الطيران منخفضة التكلفة. وحسب شركة بوينغ، فإن 33% من حركة الطيران للمسارات الجوية قصيرة المدى في العالم تتم من خلال شركات الطيران الاقتصادي، تستحوذ منطقة جنوب شرق آسيا على الحصة الأكبر منها بنسبة 62%، مقابل 13% في الوقت الراهن لمنطقة الشرق الأوسط.

اتفاقيات استراتيجية

وفي إطار الجهود المبذولة لدعم نمو شركات الطيران منخفضة التكلفة في المنطقة، أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران والعربية للطيران في شهر أكتوبر من العام الماضي عن إبرام اتفاقية استراتيجية لإطلاق شركة طيران اقتصادي جديدة تحمل اسم "العربية للطيران أبوظبي" والتي ستتخذ من أبوظبي مقراً ومركزاً رئيسياً لعملياتها، وهو ما يرفع عدد شركات الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى خمس شركات، ولتصبح في الوقت عينه أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة في العاصمة أبوظبي.

في الشهر ذاته، أعلنت شركة طيران "سبايس جيت" الهندية منخفضة التكلفة عن خططها الرامية إلى افتتاح أول مركز دولي في مطار رأس الخيمة الدولي، بعد أن وقعت مذكرة تفاهم مع المطار لإطلاق رحلات مباشرة بين رأس الخيمة ونيودلهي.

تزامن ذلك مع إعلان شركة "ويز إير" المجرية للطيران الاقتصادي عن توصلها إلى اتفاق مبدئي في شهر ديسمبر الماضي مع شركة أبوظبي التنموية القابضة لتأسيس شركة طيران منخفضة التكلفة في العاصمة أبوظبي، حيث من المتوقع أن تبدأ الشركة الجديدة أولى رحلاتها في النصف الثاني من عام 2020، مع إطلاق مسارات جوية إلى أوروبا وشبه القارة الهندية وإفريقيا على المدى البعيد.