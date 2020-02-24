السعودية تُصدر 400 ألف تأشيرة سياحية منذ نهاية سبتمبر

أصدرت المملكة العربية السعودية منذ نهاية سبتمبر الماضي نحو 400 ألف تأشيرة سياحية منذ أن فتحت أبوابها أمام السياح الأجانب خارج إطار السياحة الدينية، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، أحمد الخطيب اليوم الاثنين.

وهذا الرقم، لا يتضمن التأشيرات التي يتم إصدارها للمعتمرين، وتستهدف المملكة إلى زيادة عدد الزيارات الدولية والمحلية إلى 100 مليون زيارة بحلول 2030.

وقال الخطيب، في مؤتمر عقد اليوم الاثنين بالرياض، إن التحدي أمام القطاع السياحي السعودي حاليا هو البنية التحتية.

ولدى السعودية كنوز تزخر بها طبيعتها لكنها تحتاج إلى استثمارات قوية. وقال مسؤولون سعوديون في وقت سابق إن البلاد تحتاج إلى زيادة عدد رحلات الطيران وزيادة عدد الغرف الفندقية لكي تصل إلى مستهدفها.